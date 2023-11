Wywiad donosi: Rosjanie narzekają na fatalne warunki bytowe

Zapytany o stan ukraińskiej armii - w kontekście ostatnich medialnych doniesień, świadczących o tym, że nie jest ona w najlepszym położeniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasoby kadrowe - Cielma odpowiedział: "Ochotnicy, pragnący walczyć o Ukrainę, zgłaszali się do armii w pierwszych miesiącach wojny. Dzisiaj mamy do czynienia z typowym poborem, bo ochotników już brakuje. Państwo ukraińskie nie ma dzisiaj innego wyjścia, niż przymusowe wcielanie obywateli w szeregi armii. Są to często osoby niekoniecznie dobrze nastawione do służby, wręcz niechętne jej. Takich przypadków jest dużo".