Wyważyli drzwi do sklepu. Nie przewidzieli jednego

Staranowali drzwi do sklepu i dokonali kuriozalnej kradzieży. Na terenie Warszawy doszło kilka dni temu do włamania do jednego ze sklepów przy ul. Dobrej. Wszystko nagrał monitoring obiektu, z którego nagranie opublikowała stołeczna policja. Na udostępnionym materiale widać, że dwóch mężczyzn własną siłą wyważa drzwi wejściowe, a następnie wchodzi do środka i rozpoczyna rabunek. Łupem złodziei padły papierosy, alkohol i kasetki z pieniędzmi. Policja jednak szybko zjawiła się na miejscu zdarzenia, co zaskoczyło rabusiów, którzy w efekcie stresu popełnili wiele błędów i wpadli w ręce służb. Tego samego dnia obaj mężczyźni mieli również wkraść się do restauracji, przez co teraz mają poważne kłopoty. "W ostatnim czasie do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I wpłynęła informacja o dwóch osobach włamujących się do sklepu przy ulicy Dobrej. Po chwili na miejscu zjawili się śródmiejscy wywiadowcy. Zauważyli w okolicy miejsca zdarzenia mężczyznę, który ukrywał coś pod kurtką. Gdy policjanci ruszyli w jego kierunku, mężczyzna zaczął biec. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Podczas ucieczki odrzucił skradzioną wcześniej kasetkę z pieniędzmi. Ci sami policjanci podczas sprawdzania terenu sklepu zatrzymali ukrywającego się na zapleczu drugiego sprawcę. Obaj zostali doprowadzeni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I" - wyjaśniła policja. Zatrzymani przyznali się do kradzieży z włamaniem, za co usłyszeli zarzuty. Może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.