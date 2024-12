Wyszły na jaw koszty wojny. Firmy proszą Putina o zmianę statusu 16‑latków

Milion mężczyzn zaangażowano w wojnę w Ukrainie, co najmniej 100 tys. zginęło, a 500 tys. zostało kalekami. Nadal tysiące Rosjan codziennie zapisuje się do wojska, licząc na miliony rubli w świadczeniach socjalnych. W tym samym czasie rosyjski przemysł cierpi na rekordowy brak rąk do pracy.