Największa fala emigracji z Rosji od lat. Wyjechało już 700 tys. osób

Około 80 tys. mieszkańców Rosji udało się do Izraela, 48 tys. - do USA, a 36 tys. - do Niemiec. Do Holandii trafiło 16 tys. Rosjan, Hiszpanii - 16 tys., na Łotwę - 18 tys., natomiast do Serbii - 30 tys. Pozwolenie na pobyt w Turcji ma aktualnie o 28 tys. Rosjan więcej niż przed inwazją na Ukrainę, choć - jak zauważył portal - obecnie odnowienie tego dokumentu stało się tam o wiele trudniejsze.