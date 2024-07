"Ukraina mnie nie obchodzi". Popłoch w sprawie kandydata na wiceprezydenta

- Uznaję to za wyborcze gadanie, albo on nie ma kompetencji do spraw wojskowych - tak gen. Waldemar Skrzypczak komentuje wypowiedzi J.D. Vance'a na kandydata na wiceprezydenta wskazanego przez Donalda Trumpa. Vance tuż po nominacji oświadczył, że chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie, a wcześnie zasłynął słowami, że Ukraina go nie obchodzi.