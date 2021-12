Wyszedł ze studia TVP. Składa jasną deklarację

Tydzień temu w porannym programie TVP doszło do ostrego spięcia. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński po kłótni z posłanką PiS Joanną Lichocką i prowadzącym "Woronicza 17" Miłoszem Kłeczkiem wyszedł ze studia. O zdarzeniu opowiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jak zdradził, że "od tamtej pory nie rozmawiał z nikim z TVP". - Jestem w polityce 20 lat. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wyjść z programu radiowego czy telewizyjnego. Ale nie pozwolę sobie, by ktoś mnie obrażał i miał pretensje, że przyszedłem do studia. Jest gdzieś granica - tłumaczył Joński. Pytany o ewentualny bojkot TVP, stwierdził: "Uważam, że jeśli nie jesteśmy obrażani, trzeba iść walczyć". - Ja będę chodził do Info i będę walczył o prawdę. Ale do pana Kłeczka już nie - zadeklarował poseł KO.