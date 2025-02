Wyszedł na wolność. Będzie zażalenie ws. 20‑latka z Rabki-Zdroju

Do zdarzenia doszło w minioną środę, gdy 13-latka szła do szkoły przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. Napastnik zaatakował ją, przewracając, bijąc i przyduszając, próbując doprowadzić do obcowania płciowego. Dziewczynka skutecznie się broniła, krzycząc i wzywając pomocy, co spłoszyło napastnika. Została przewieziona do szpitala, ale jej obrażenia okazały się powierzchowne.