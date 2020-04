Wysyp fake newsów nt. koronawirusa. Ekspert radzi, jak szukać prawdziwych informacji w sieci

epidemia jest czasem niezliczonych wyzwań niektóre z nich związane są z tym że zmieniła się nasza praca jeszcze inne związane są z tym że naszej pracy Właściwie nie ma bo nie jesteśmy wykonywać warunkach epidemii wreszcie część z nas zastanawia się Jak brzmią poprawne odpowiedzi na zadania z fizyki które dzieci przed chwilą otrzymały ze szkoły poza tymi wszystkimi wyzwaniami jest też je dzielimy my wszyscy jest to wyzwanie związane z tym że Chcielibyśmy się dowiedzieć co tak naprawdę się dzieje I co nas czeka w najbliższej przyszłości gdzie się nawet o informację jak usiłujemy się zorientować jak będzie przyszłość właściwie pierwszym to źródłem i najbardziej oczywistą odpowiedzią jest A jakże internet No więc czego w nim szukamy i co możemy w nim znaleźć ludzie Za co można znaleźć w Internecie w bardzo często udzielają odpowiedzi błędy ale mówię bo wiem że w internecie znaleźć można wszystko no nie proszę państwa jest bardzo wiele takich elementów naszego doświadczenia i naszej codzienności bardzo skutecznie wymykają się Cyfryzacji i internetowym źródło Nie zmienia to faktu że w internecie napotkać można na wiele rzeczy zupełnie niespodziewanych mnie osobiście najbardziej chyba zszokowała w kontekście trwającej epidemii był komunikat Ministerstwa Zdrowia Francji komunikat który informował obywateli że Otóż państwa korzystanie z kokainy nie jest czynnikiem który uchroni nas przed zakażeniem wirusem Jeżeli zastanawiacie się państwo skąd w ogóle ten szalony pomysł No cóż taka potrzeba pojawiła się ponieważ na twój też zaczęła krążyć egzotyczne informacja i mówiła ona iż korzystanie z tego właśnie narkotyku może być skuteczną metodą walki z zakażeniem czy też z ryzykiem namiot stąd reakcja ministerstwa w Polsce tego typu reakcje wywoływały doniesienia mówiące o tym że A to Końskie dawki witaminy C A to jakieś niezweryfikowane rodzaje leków a to czosnkiem może być takim czynnikiem skutecznie chroniący nas przed zakażeniem wszystko to wydaje się być trochę śmieszne A trochę straszne ale tak naprawdę to bardzo ważne pytanie o to jaka jest wiarygodność informacji które trafiają do nas z internetowych rekomendacji tego typu problemami zajmuje się zespół naukowy profesora Filipa howarda Sylwester w oxfordzie zespół ten w ostatnim publikował ciekawy tekst pokazujący jakiego typu źródła w kontekście epidemii pojawiają się na YouTubie angielskojęzyczny YouTube okazuje się że na całe nasze szczęście większość tych informacji na które napotkali badacze prowadząc systematyczną analizę to były informacje wiarygodne dotyczyły one przede wszystkim faktów i nie miały one jakiegoś takiego ideolo czy pseudo naukowego charakteru tych dziwnych informacji informacji potencjalnie wprowadzających w błąd było jedynie 2% tyle mniej więcej było spiskowych teorii teorii o tym że koronawirus pojawił się z kosmosu albo też uciekł z jakiegoś tajnego chińskiego laboratorium nadawcami informacji którzy polecają nie byli przez były też najczęściej jakieś stacje musowe albo profesjonalne źródła a jedynie sporadycznie źródła finansowane na przykład rządy i jakiś taki spektakularny sposób nieobiektywne takie kanały które sponsoruje na przykład Rosja Iran czy też i Chiny w internecie wydaje się to wszystko są dość dobre wiadomości Jak wygląda to w kontakcie Polskiego Internetu Jeżeli chodzi o polski internet to według mojej najlepszej wiedzy nikt jeszcze nie wykonał tego rodzaju systematycznych Ostróda więc powiedzieć czy polscy youtuberzy raczej przeciętnego internauty informują czy informują na szczęście chyba tak przynajmniej wynika z moich jednostkowych epidemia nie wykreowała jeszcze jakiegoś nowego Jerzego Zięby i nikt nie uczył jeszcze nigdy sposób robić kariery na tym naszym pandemiczny nieszczęściu zostaje z pytaniem komu w takim razie ufać i co zrobić żeby te informacje które do nas docierają były bardziej wiarygodne moja porada byłaby prosta Po pierwsze przede wszystkim proszę zawsze najpierw patrzeć na źródło logika informacji tych które pojawiają się w internecie jest dokładnie odwrotne to znaczy My często interesujemy się czymś bo przyciąga nas jakiś nadal atrakcyjny Lidl być może moje wideo oglądać państwo dlatego że kliknę liście na coś to wyglądało ciekawie a jednak no o wiarygodności o wartości informacji świadczy przede wszystkim wiarygodność nadawcy a niekoniecznie to czy opatrzone to było jakimś świetlikiem nagłówkiem No i druga część porady komu wierzyć naukowcom proszę państwa naukowcom zatrudnionym na poważnych instytucjach Jeżeli ktoś pracuje w Polskiej Akademii nauk Jeżeli ktoś pracuje na renomowany Uniwersytecie Medycznym to wie co mówi bo spędził życie zajmujący się jakimś tematem wiarygodność takiej wiedzy i uzupełnij inna niż spanikowany sms-y które do nas od jakiegoś przerażonego członka rodziny czy znajomego który wypisuje o tym że za moment sprzedaży nam się jakiś koniec świata Albo odkryto właśnie magiczne lekarstwo Tak więc bardzo bardzo zachęcam aby nie uczestniczyć w tych niekończących się łańcuszkach które służą w gruncie rzeczy nie do dzielenia się wiedzą ale do siania paniki A tego w tym trudnym czasie zupełnie nam nie potrzeba są poradą Mam nadzieję że choć odrobinę przyda to zostawiam państwa i liczę że jeszcze uda nam się to spotkać do zobaczenia