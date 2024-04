Wysyp borowików w kwietniu. Grzybiarz wyjaśnił, co się dzieje

- To jest wszystko efekt ocieplenia klimatu. Gdzieś za 10, 20 lat już w marcu z pełnym koszykami borowików z lasu będzie się wychodzić. Jak widzę w ogóle nie tylko po grzybach, ale w ogóle w przyrodzie, po drzewach, po wszystkim to widać, że to jest wszystko miesiąc za wcześnie. One się już pojawiły i już są. Teraz dość intensywnie leje. Po tych opadach, po tym lekkim ochłodzeniu może być bardzo dużo tego borowika - mówił grzybiarz i grzyboznawca Justyn Kołek w rozmowie z WP. Wkrótce ruszy sezon grzybowy, jednak od kilku lat, co wiosnę można zauważyć wysyp borowików w polskich lasach na przełomie kwietnia i maja, z kolei po ostatniej zimie okazało się, że tym razem borowiki pojawiły się jeszcze wcześniej. Według doświadczonego grzyboznawcy Justyna Kołka, wpływ na taki obrót spraw ma coraz cieplejsza jesień i zima. Zmiana pogody ułatwia symbiozę grzybom z otoczeniem, dzięki czemu np. krasnoborowik może ukazać się naszym oczom już na początku kwietnia, a nawet pod końca marca. - Ocieplenie klimatu polega na tym, że nam się ociepliły pory roku, przede wszystkim jesień, zima i wiosna. Przy sprzyjających warunkach one się rozrastają - dodał grzybiarz. Grzyby do wzrostu wymagają określonych warunków pogodowych. Dzięki ich znajomości oraz drzew, z którymi grzyby wchodzą w mikoryzę, łatwiej zaplanować wypad do lasu. Nasz ekspert zdradził, by wybrać się do lasów zaraz po aktualnym ochłodzeniu. Wówczas możemy liczyć na udane zbiory. Obejrzyj cały materiał z Justynem Kołkiem, by poznać sekrety, które wpływają na coraz większy rozrost grzybów w Polsce.