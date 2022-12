"Wysyłają nielegalnych migrantów na granicę". Mają szukać słabych punktów

Białoruś wysyła na granicę z Ukrainą nielegalnych migrantów, głównie z Pakistanu i Iranu, próbując w ten sposób rozpoznać możliwości reagowania strony ukraińskiej i znaleźć "słabe miejsca" w ochronie granicy. - Stanowi to element przygotowań do przerzucania na Ukrainę wrogich grup dywersyjnych - ostrzegły we wtorek ukraińskie władze.