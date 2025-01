Wystawiła na aukcji obraz Owsiaka. "Dla mnie jest bezcenny, ale liczy się cel"

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej to nie tylko zbiórka, prowadzona przez wolontariuszy, to również aukcje. Reporter WP Jakub Bujnik, który jest w studiu WOŚP przy Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, rozmawiał z autorką portretu Jurka Owsiaka, Moniką Graczyk, która już po raz kolejny wystawia swoją pracę na aukcję WOŚP. Dowiedział się także, że obecnie największym powodzeniem cieszą się dwie aukcje: spotkanie z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską, którego stawką jest weekend w Hiszpanii z możliwością gry w golfa oraz "usługa sprzątania domu lub mieszkania" zaoferowana przez aktora Macieja Musiała. - Pierwsza aukcja przekroczyła już 280 tys. zł, druga 125 tys. To już jest pułap dla najwytrwalszych - usłyszał reporter WP. - Co jeszcze ciekawego można wylicytować? - dopytywał Bujnik. - Na przykład zagraniczne centra dla astronautów, można oglądać niebo na Teneryfie, można gotować, tańczyć, śpiewać, trenować. Do wyboru, do koloru - informowały przedstawicielki Allegro, na którym prowadzone są aukcje. Reporter WP rozmawiał także z właścicielką obrazu Jurka Owsiaka, który wystawiła na aukcję. - "Matura Jurka Owsiaka", to obraz, który namalował 52 lata temu, w 1973 roku, gdy był w Liceum Ekonomicznym, w klasie maturalnej. Namalował go dla mojej mamy. Tym obrazem chciał udowodnić, że będzie malarzem - opowiadała. Stwierdziła, że "ten obraz jest dla niej bezcenny, ale liczy się cel".

