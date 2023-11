Wystarczyło kilka słów. 36-latek nie wpuszczony na pokład

- Z uwagi na to, że podróżny nie posiadał bagażu rejestrowanego, od razu przeprowadzono go do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, gdzie zostały podjęte wobec niego czynności w sprawie o wykroczenie z art. 210 ust. 1 pkt. 5a Ustawy Prawo Lotnicze. Mężczyzna przyjął mandat w wysokości 500 zł, przepraszając za swoje zachowanie, twierdząc, że to był tylko żart - powiedziała Bielec.