Wystarczy niewielka ilość. Nigdy tego nie rób, bo dojdzie do tragedii

Młodszy brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi wyjaśnił "Faktowi", jak przez swoją niewiedzę sami możemy do prowadzić do tragedii w domu. W Łodzi przeprowadzono pokaz, by uświadomić mieszkańcom, czego absolutnie nie wolno robić, gdy w kuchni zapali się nam olej.