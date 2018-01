"Wystarczy jeden prowokator". Wiceminister ostrzega narodowców

Emocje wokół ustawy o IPN sięgnęły zenitu. Organizacje narodowe zaprotestują dziś przed ambasadą Izraela pod hasłem "Stop antypolonizmowi". "To bardzo zły pomysł" - przestrzega zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik.

Polski rząd idzie jednak w zaparte i zapowiada, że do zmian nie dojdzie. Oburzone zamieszaniem wokół ustawy są również organizacje narodowe, które na godz. 17 zapowiedziały wspólną manifestację przed ambasadą Izraela pod hasłem "Stop antypolonizmowi".

Swoich obaw nie kryje zastępca Mariusza Kamińskiego, Maciej Wąsik. "Szanując prawo do zgromadzeń i kwestie wolności wyrażania poglądów, uważam, że demonstracja pod ambasadą Izraela to bardzo zły pomysł. I nikt nie będzie wnikał, czy dany okrzyk lub transparent był za zgodą organizatorów, czy bez. Wystarczy jeden prowokator. Obraz pójdzie w świat" - przestrzega.

Wpis wiceministra wywołał falę komentarzy. "Jak obraz na pójść w świat to pójdzie, gwarantuję. Czas najwyższy przejść do kontrataku, a nie modlić się o spokój i na kolanach być przygotowanym do błagania o przebaczenie. Ile razy jeszcze nas oplują zanim rząd zrozumie, że bierność nie działa?" - pyta jeden z internautów.