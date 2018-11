Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. "Dla wszystkich starczy miejsca pod biało-czerwoną flagą"

- Rocznica odzyskania niepodległości to data, która powinna przypominać nam o wielkim zobowiązaniu wobec przyszłości Polski - stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. I zaapelował, by świętować oraz pracować na rzecz Polski "ponad podziałami".

- Rocznica odzyskania niepodległości to data, która powinna przypominać nam o wielkim zobowiązaniu wobec przyszłości Polski - powiedział Morawiecki. Premier uznał, że podstawowym zadaniem państwa jest "konsekwentnie podnoszenie jakości życia polskich rodzin".

Premier powiedział, że trzeba zrobić "wszystko, aby nasz wspólny dom uczynić bezpiecznym". - To zadanie dla dzisiejszych patriotów, rządu i obywateli, a także opozycji - uznał. I powiedział, że dziś Polska w UE pokazuje, że jest jednym z "najbardziej proeuropejskich narodów".

- Naszą racją stanu jest, by UE była historią sukcesów - zapewnił. I dodał, że są sprawy wykraczające poza doraźne interesy. - Szukajmy tego, co nas łączy, co pozwala budować wspólnotę - stwierdził. - Wszyscy chyba się zgodzimy, że dialog przynosi więcej pożytku niż dwa monologi - dodał.