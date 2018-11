Krystyna Pawłowicz wypowiedziała się o zabezpieczeniu marszu. "Hasłami o 'wojsku' i 'wojnie' straszą"

Organizowany przez rząd Biało-Czerwony Marsz ma być ochraniany wyjątkowo skutecznie. Wojskowe pojazdy mają odciąć dostęp do ronda Dmowskiego narodowcom, którzy chcą tą samą trasą poprowadzić swój pochód. Sytuację skomentowała Krystyna Pawłowicz.

I dodała, że "hasłami o 'wojsku' i 'wojnie' straszą, ale i pokazują swą złość". Jak ustalił reporter WP, do Warszawy na czas państwowego Biało-Czerwonego Marszu przyjadą rosomaki oraz inne pojazdy wojskowe. Na kilka godzin przez godziną 15 staną na rondzie Dmowskiego, tak by odciąć dostęp do tego miejsca chętnym do wzięcia udziału w Marszu Niepodległości.