Wyspy Kanaryjskie mówią "dość". Tysiące osób na ulicach

Manifestanci podkreślali, że obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania. Ich zdaniem, masowy napływ turystów prowadzi do chaosu komunikacyjnego, hałasu i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Protestujący twierdzą, że nadmiar turystów na Wyspach Kanaryjskich doprowadził nie tylko do chaosu komunikacyjnego i hałasu, ale też do zanieczyszczenia miejscowej przyrody.