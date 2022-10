Wyspa obok Nord Stream II bez prądu. Może chodzić o kabel z Bałtyku

Niemal na całym duńskim Bornholmie nie ma prądu. Tamtejsze służby pracują nad rozwiązaniem problemu. Pierwsze doniesienia mówiły o awarii kabla elektrycznego położonego na dnie Bałtyku. To nim płynie prąd ze Szwecji. To w okolicach Bornholmu w ostatnim miesiącu doszło do awarii obu nitek gazociągu Nord Stream.