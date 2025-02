Wysokiej rangi urzędnik USA spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką

W środę w Mińsku doszło do spotkania Christopera W. Smitha, wysokiego rangą urzędnika Departamentu Stanu USA, z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką. To pierwsze takie spotkanie od pięciu lat, co według "New York Times" może oznaczać potencjalne ocieplenie stosunków między USA a Białorusią, bliskim sojusznikiem Rosji.