"Wysokie Obcasy" pożałują artykułu "Aborcja jest ok"? Jest skarga do Rady Etyki Mediów

Artykuł i okładka "Wysokich Obcasów" z trzema uśmiechniętymi kobietami w koszulkach z napisem "Aborcja jest ok" wciąż budzą kontrowersje. Co więcej, sprawa nabiera tempa. Ordo Iuris chce, by tekstem zajęła się Rada Etyki Mediów.

Na okładce weekendowego wydania "Wysokich Obcasów" umieszczono hasło: "Nie jesteś sama. 1 z 3 twoich znajomych miała aborcję" (Materiały prasowe)

Ordo Iuris apeluje do Rady Etyki Mediów o interwencję i jednoznaczne stwierdzenie naruszenia zasad etyki dziennikarskiej przez "Gazetę Wyborczą". "Aborcja to zabójstwo niewinnego dziecka. Przekonywanie, że jest inaczej to obłuda i cynizm. (...) Nie pozwólmy, by krzywdzono niewinne dzieci!" - tłumaczy.

Jak podkreśla w skardze, artykuł "zawiera zmanipulowane dane sondażowe i błędne informacje na temat obowiązującego prawa". Zaznacza, że celem materiału "WO" było przekonanie kobiet do tego, że aborcja powinna być stosowana bez ograniczeń.

"Materiał mocno promuje aborcję farmakologiczną, obłudnie przedstawiając jej rzekomo 'pozytywne' aspekty. Zawiera szczegółową instrukcję, gdzie kupić odpowiednie środki oraz z kim i w jaki sposób skonsultować się w razie wątpliwości" - zwraca uwagę Ordo Iuris. Zarzuca też autorce artykułu "wyjątkowo pokrętną manipulację czytelnikiem".

Co więcej, Ordo Iuris o swoim stanowisku poinformuje też reklamodawców, którzy swoimi ogłoszeniami wsparli wydanie magazynu.

Skargę można poprzeć podpisując petycję na portalu maszwplyw.pl.