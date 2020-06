Wysoka odprawa Małgorzaty Gersdorf. Wiadomo, jaką otrzymuje emeryturę

- To, co dobre dla sędziów, powinno dotyczyć wszystkich pracujących. Według konstytucji jesteśmy równi wobec prawa. Dlaczego każdy pracujący miałby nie dostawać 75 proc. ostatniej pensji i nie płacić składek na emeryturę? – pyta ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

Małgorzata Gersdorf zasłynęła stwierdzeniem, w którym skrytykowała zarobki polskich sędziów. - Władza lansuje taki obraz, że sędziowie to tłuste koty i opływają w luksusy za państwowe pieniądze. Spójrzmy od dołu. Przeciętny radca prawny zarabia więcej niż sędzia sądu rejonowego. 7 tys. to straszne pieniądze? (...) Nieco lepiej jest w sądach okręgowych, ale za te ok. 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji - powiedziała kilka lat temu.