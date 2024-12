Wysłał SMS‑a tuż przed katastrofą samolotu. Wiedział, że zginie

Na lotnisku Muan w Korei Południowej doszło do wstrząsającej katastrofy samolotu lecącego z Bangkoku. Zginęło 179 z 181 podróżujących. Dwie ocalałe osoby to członkowie załogi - mężczyzna i kobieta. Jeden z pasażerów tuż przed katastrofą zdołał wysłać wiadomość SMS do krewnego. Ostatnie zdanie łamie serce.