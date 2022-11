Wyścig w PiS? "Kaczyński przerywa oglądanie rodeo i obserwuje"

Szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził budowę ogrodzenia na granicy Polski z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. - Od kiedy minister obrony narodowej zajmuje się budową muru? - dziwił się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Borys Budka. - Tam jest taki wyścig: kto się bardziej przypodoba prezesowi, kto będzie tym delfinem - mówił jeden z liderów PO - Bo jak prezes PiS sobie przełączy z tego rodeo (stację w telewizji), na to, co się dzieje w Polsce i to obserwuje - nawiązywał do słynnego zamiłowania Jarosława Kaczyńskiego do oglądania relacji z zawodów rodeo. - Wolałbym żeby takimi sprawami zajmowali się fachowcy, a nie minister, który nie ma tego w kompetencji - komentował polityk opozycji. - Przed wojskiem płot pana Błaszczaka czy pana Kamińskiego z pewnością nas nie obroni - komentował Borys Budka, apelując do szefa MON o wypełnianie obowiązków właściwych dla jego urzędu. Więcej w materiale wideo.

