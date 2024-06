Wyścig "słoni" na A4 nagrany. Potężny mandat dla kierowcy ciężarówki

Zmorą na polskich autostradach są kierowcy ciężarówek bez wyobraźni. Tym razem jeden z kierujących osobówką nagrał niebezpieczny moment na trasie A4. Jego nagranie z kamerki samochodowej trafiło na skrzynkę policji, która udostępniła materiał dowodowy ku przestrodze. Na nagraniu widać, jak tir nagle zmienia pas z prawego na lewy i rozpoczyna manewr wyprzedzania. Gdyby nie ostre hamowanie kierowcy osobówki, mogłoby dojść do niebezpiecznego zderzenia z naczepą ciężarówki. Oprócz tego w tym samym momencie dochodzi do złamania zakazu wyprzedzania przez pojazdy o masie powyżej 3,5 ton. Tego typu manewry na drogach policja nazywa wyścigami "słoni", a każde takie zachowanie kierowców ciężarówek kończy się wysokimi mandatami. W tym przypadku kierujący tir-em otrzymał dwa takie mandaty na przełomie dwóch miesięcy, przez co musiał łącznie zapłacić za swoją bezmyślność, aż 3 tys. zł, podczas gdy na jego konto trafiło 16 pkt karnych. "Obecne przepisy zakazują kierującym pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy. Za niestosowanie się do nowego zakazu może być nałożony mandat w wysokości 1000 złotych i aż 8 punktów karnych. Wprowadzone zmiany mają za zadanie upłynnić ruch pojazdów i zapobiegać wyścigom "słoni", a tym samym poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego" - przekazała policja.