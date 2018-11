Wysadzono bankomat w Chojnowie. Zniknęła część pieniędzy

Po godz. 3.00 w nocy ktoś wysadził bankomat przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie (woj. dolnośląskie). Skradziono część pieniędzy.

W tym samym miejscu w styczniu tego roku wysadzono bankomat należący do tego samego banku. Do zdarzenia doszło o podobnej porze co dziś.