Najpierw policja, teraz straż pożarna. Fala L4 wśród kolejnych mundurowych

Strażacy zaczynają brać zwolnienia lekarskie - informuje RMF FM. To kolejna grupa mundurowych po policjantach, którzy masowo biorą L4.

To jednak nie wszystko. Radio ZET podało, że komendant główny straży pożarnej polecił podwładnym, by codziennie do godziny 10 składali raport o tym, ilu funkcjonariuszy przebywa na zwolnieniu L4. Chodzi o poszczególne jednostki ratowniczo-gaśnicze.