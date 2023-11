Wysadzili w powietrze tuż przed rozejmem. Bezpowrotna strata Hamasu

36 Dywizja i Yahalom, czyli żołnierze elitarnej jednostki inżynierii bojowej, wysadzili tunel pod szpitalem Al-Shifa w Gazie - poinformowała internetowa gazeta "The Time of Israel" powołując się na oficjalne oświadczenie Sił Obronnych Izraela (IDF). Zniszczone zostały także inne wejścia do podziemi w okolicy.