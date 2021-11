Wysadził kamienicę. Trafi do więzienia

Do zdarzenia doszło 6 września 2020 roku w budynku przy ul. Wyspiańskiego w Świdnicy. Głośna eksplozja doprowadziła do zniszczenia kamienicy, w której zawaliły się ściany. Chociaż śledczy badali kilka możliwych scenariuszy, to szybko okazało się, że za katastrofę odpowiada Kamil C., który zamieszkiwał budynek. Doznał on oparzeń pierwszego i drugiego stopnia twarzy oraz rąk.