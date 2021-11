Kradzionym samochodem potrącił człowieka. Trwa obława na złodzieja

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek po południu na trasie z Polkowic do Parchowa. Jak informuje portal glogow.naszemiasto.pl na trasie trwają prace drogowe i ruch odbywa się wahadłowo. Pędzący w kierunku Polkowic kierowca audi Q7 podczas wyprzedzania maszyny drogowej potrącił stojącego na jezdni pracownika służby, który kierował ruchem.