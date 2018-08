Wyrzucono trzy psy z auta na ulicę. Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawców

Policjanci z Jarocina (woj. wielkopolskie) poszukują sprawcy, który wyrzucił z auta suczkę oraz dwa szczeniaki. Obecnie porzucone psy przebywają w schronisku.

Całą sytuację widziało małżeństwo, które akurat przejeżdżało niedaleko rowerami. Jak informuje rzeczniczka jarocińskiej policji Agnieszka Zaworska, psy porzucono przy ulicy Poznańskiej. Podróżujący samochodem zostawił zwierzęta przy ruchliwej drodze i odjechał w kierunku Klęki. Do czasu przyjazdu mundurowych, świadkowie przypilnowali, by psy nie wbiegły na ulicę.

Zwierzęta trafiły do schroniska w Radlinie. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają psy i wiedzą, do kogo należą pod numerem 997 lub 62 749 82 00. Policjanci zachęcają również do udzielania informacji osobiście na komendzie w Jarocinie przy ul. Bohaterów Jarocina 15.