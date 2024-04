Wyrzuciła psa z balkonu. Sąd wymierzył jej karę za okrutne zachowanie

Wyrok: Kara więzienia

Sąd Okręgowy w Białymstoku odrzucił apelację 43-latki i utrzymał w mocy wyrok. Tłumaczenia oskarżonej, jakoby doszło do nieszczęśliwego wypadku, sąd uznał za linię obrony. Wskazał na zeznania naocznego świadka, który widział, jak kobieta wyrzuca zwierzę przez balkon. Sędzia Dorota Niewińska, uzasadniając wyrok, zwróciła uwagę na to, że oskarżona nie zareagowała na to, co się stało, nie zainteresowała się losem psa i nie próbowała mu pomóc.