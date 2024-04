Szymon S. krzyczał przez łzy. Sąd aresztował go za trzyletnią Marysię

W piątek wieczorem pogotowie zabrało Marysię do szpitala i tam medycy doszli do wniosku, że należy powiadomić policję, ponieważ jej obrażenia wskazują na to, że została pobita. Miała m.in. stłuczenia twarzy oraz głowy, a także powstałe wcześniej siniaki na innych częściach ciała. Jej stan wciąż jest ciężki, ale stabilny.