Wyrwał portfel seniorowi. Bezczelna kradzież nagrana

Myślał, że jak na ulicy jest pusto to nikt nie zauważy, ale wszystko się nagrało. Policja udostępniła nagranie z kamery monitoringu w Sulęcinie (woj. lubuskie). Na materiale widać moment, jak mężczyzna śledzi seniora i w pewnym momencie przyśpiesza, aby następnie wyrwać mu portfel z kieszeni i i uciec. 81-latek poruszający się o kuli nie miał szans ze złodziejem, dlatego po chwili zrezygnował z pogoni za sprawcą kradzieży i o wszystkim powiadomił służby. Mundurowi, dzięki nagraniu szybko ustalili, kto może stać za tym bezczelnym czynem. "W biały dzień do 81-latka poruszającego się o kulach, podszedł mężczyzna, wyciągnął jego portfel z tylnej kieszeni spodni i uciekł. Oszołomiony sytuacją senior powiadomił o sprawie policjantów, którzy za punkt honoru wyznaczyli sobie ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Tak też się stało. Mundurowi odzyskali również utracone mienie. Za popełniony czyn, podejrzanemu 47-latkowi grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności" - przekazano w oświadczeniu. Złodziej usłyszał zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej. Zostały one postawione w warunkach tak zwanej recydywy, dlatego też teraz grozi mu tak długa odsiadka.