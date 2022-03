Wyrok ws. zbrodni wojennych w Ukrainie. Podano datę

W niedzielę z kolei armia rosyjska zabiła amerykańskiego dziennikarza, korespondenta "New York Times". We wtorek przekazano informację, że ukraiński przywódca, prezydent Wołodymyr Zełenski napisał list do rodziny zabitego korespondenta. "Niech jego życie i poświęcenie będzie inspiracją dla świata, by stanął do walki (...) z siłami mroku" - podkreślił ukraiński lider, cytowany przez stację CNN.