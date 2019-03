Wyrok ws. wypadku Kurskiego. Obaj kierowcy winni

Sąd Okręgowy w Opolu nakazał każdemu z kierujących zapłacić po 200 złotych mandatu oraz zwrócić koszty sądowe w wysokości 150 złotych. Na sali, podczas ogłaszania wyroku, nie było szofera prezesa TVP. Wyrok jest nieprawomocny.

Do wypadku doszło 18 września 2017 roku na trasie pomiędzy Bierdzanami a Lasowicami Wielkimi. Jacek Kurski wracał z rodziną do Warszawy po festiwalu w Opolu. Kierowca Kurskiego zatrzymał się na chwilę na poboczu, po czym próbował włączyć się do ruchu. Wtedy kierujący oplem Grzegorz W. zaczął go wyprzedzać i wtedy doszło do stłuczki. Obaj kierowcy nie przyznali się do winy, a sprawę przekazano do sądu.