Wyrok TSUE ws. KRS. Ziobro: jest dla nas nie do przyjęcia

TSUE wydał wyrok ws. Krajowej Rady Sądownictwa. Głos w tej sprawie zabrał minister Zbigniew Ziobro. Wskazał na to, że to Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. - Orzeczenie TSUE jest dla nas nie do przyjęcia - oświadczył Ziobro.

Share

Wyrok TSUE ws. KRS. Ziobro: jest dla nas nie do przyjęcia Źródło: Flickr , Fot: KPRM