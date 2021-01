Wyrok TK ws. aborcji. Eliza Rutynowska: to torturowanie kobiet

Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju, uważa, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, to w praktyce torturowanie kobiet. - Dla mnie torturą jest zmuszanie kogoś do nadludzkiego wysiłku, do noszenia w sobie uszkodzonego płodu, który w wielu przypadkach nie ma szans na przeżycie po urodzeniu. To nie kobiety wypowiedziały tę walkę, to nie kobiety wydały na siebie ten wyrok, natomiast kobiety będą w związku z nim cierpiały - tłumaczy w programie "Newsroom" Rutynowska. - Mowa jest o tym, że wygrało życie. To nie życie wygrało, wygrała śmierć i cierpienie wielu tysięcy polskich kobiet - dodała. Jej zdaniem państwo, które zmusza kobiety do "donoszenia takiej ciąży, zmusza je do nadludzkiego wysiłku, traktuje w sposób nieludzki".- A traktowanie w sposób nieludzki, to są tortury. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazywał wielokrotnie, że nie można w ten sposób ograniczać praw reprodukcyjnych kobiety. Wyobrażam sobie, że będzie bardzo wiele skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale co z tego, jeżeli kobiety będą w Polsce umierały? - tłumaczy Eliza Rutynowska.

