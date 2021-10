Wyrok TK. Polsce grożą unijne kary finansowe

KPO do dzisiaj nie został zatwierdzony. Negocjacje trwają, a KE nieoficjalnie daje do zrozumienia, że może go zatwierdzić, jeśli polski rząd da w nim szczegółowe gwarancje wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE o konieczności likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i anulowaniu wszystkich jej orzeczeń.