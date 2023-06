"Wypuście wszystkie". Przerażające nagarnia po wysadzeniu zapory

Burmistrz miasta Wołodymyr Kowalenko przyznał, że woda wdarła się do zoo już o godz. 5:30 czasu polskiego. Podkreślił, że trudno jest na ten moment uzyskać informacje z innych części zalewanych terenów, ponieważ występują przerwy w dostępie do internetu. Uważa, że to Rosjanie zaczęli zagłuszać sygnał, aby ludzie pozostawali w informacyjnej próżni.