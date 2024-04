Wyprzedzał na pasach i skrzyżowaniu. Nie wiedział, że jedzie za nim radiowóz

Brawurową jazdą wzbudził podejrzenie służb. Policja udostępniła nagranie z wideorejestratora z nieoznakowanego radiowozu, w którym kamera uchwyciła niebezpieczny manewr wyprzedzania na przejściu dla pieszych przez kierowcę opla. Kierujący pędził dalej i wyprzedzał jeszcze na skrzyżowaniu, dlatego policjanci postanowili zatrzymać pojazd i poddać jego kierowcę kontroli. Okazało się, że właścicielem opla jest 34-latek, od którego funkcjonariusz wyczuł woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało prawie promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna otrzymał potężny mandat, a cała sprawa trafiła do sądu i teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia za jazdę w stanie nietrzeźwości. "W trakcie kontroli okazało się, że 34-letni mężczyzna jest nietrzeźwy. Urządzenie wykazało niemal promil alkoholu w jego organizmie. Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na kierującego 2500 złotych mandatu oraz 15 punktów karnych. Grozi mu też do 3 lat więzienia za jazdę w stanie nietrzeźwości" - wyjaśniła policja.