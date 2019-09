Wyprawka Rafała Trzaskowskiego dla dzieci. "To porażka. Część rzeczy na śmietnik"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski kilka miesięcy temu zachwalał program "Wyprawka dla warszawskiego malucha". Miał ruszyć w kwietniu, jednak rodzice nadal nie otrzymali paczek dla dzieci. Inni dostali paczkę, ale część rzeczy jest już za mała dla dziecka.

- To totalna porażka. W wyprawce jest kosz mojżeszowy, który przydaje się w opiece nad noworodkiem. Moje dziecko ma pięć miesięcy i mogę go wyrzucić, bo dziecko jest za duże i może z niego wypaść – mówi nam mama, która dostała wyprawkę kilka dni temu. Dziecko urodziła w kwietniu.

- Władze zapowiadały, że wyprawka będzie zawierała wszystkie rzeczy dla noworodka, co uwolni rodziców od wielu zakupów. A co jest w środku? Paczka mokrych chusteczek, dwie szmatki, ręcznik i mały kocyk. Dobrze chociaż że dwa body są w trochę większym rozmiarze – dodaje mama.

Gdy urząd miasta prezentował wyprawkę, znajdowały się w niej kosmetyki, gryzaki, zestaw do pielęgnacji, książeczka dla malucha, termometr, aspirator, pieluchy i ubranka. – To był pilotażowy zestaw. Rodzice, którzy go testowali, wydali opinie, na podstawie których stworzyliśmy nowy zestaw – wyjaśnia Magdalena Łań z warszawskiego ratusza.