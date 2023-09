Wypłata czternastej emerytury. Na co przeznaczą ją Polacy?

W piątek rozpoczęła się wypłata "czternastek" dla emerytów. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w tym roku będzie ona wynosiła 2200 zł netto. Zapytaliśmy emerytów z Grodziska Mazowieckiego, co sądzą o tym świadczeniu i na co mają zamiar je wydać. - Lepiej, jakby emerytury podwyższali o inflację. Bo teraz, jak jest inflacja 10 proc., to i tak jedna emerytura poszła "w diabły" - mówi jeden z naszych pierwszych rozmówców. - Jest nareszcie rząd, który dba o ludzi. Czekałem na to tyle lat. Byli tacy, co mówią, że to rozdawnictwo. A wcześniej co się działo z tymi pieniędzmi? Lepiej dać złodziejom czy Polakom? - pyta kolejny mężczyzna. - Dzięki Bogu, że dali, to będę miała na węgiel. Takich rządów bym sobie życzyła do końca moich dni. Tusk nas zniszczył - dodaje kobieta, która również popiera PiS. - "Czternastkę" na co wydam? Na wnuczki i leki - odpowiada nasz następny rozmówca. - Jestem wkurzona, bo nie dostanę ani grosza. Z wyliczenia tak wynika. Kolejny podział ludzi - podsumowuje inna kobieta.