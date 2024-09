Wypalony dyplomata. "Kułebę odsyłają, żeby odpoczął"

Nie wiadomo, co ostatecznie zaważyło na dymisji Kułeby. Według Fesenki pod jego rządami w MSZ-cie mnożyły się organizacyjne problemy, ale nie były one krytyczne. Rolę mógł też odegrać fakt, że Kułeba jest wysoko oceniany przez społeczeństwo, poziom zaufania do niego sięga 43 proc. Do Zełenskiego - 50 proc.