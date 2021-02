Wypadek z udziałem auta SOP. Mamy nagranie

Do poważnego wypadku z udziałem samochodu należącego do Służby Ochrony Państwa doszło w poniedziałek na warszawskim Mokotowie. Jak mówią świadkowie najprawdopodobniej to kierowca cywilnej skody wymusił pierwszeństwo, ale auto, którym jechali funkcjonariusze z pewnością nie zachowało dozwolonej prędkości. Efekt jest opłakany. Kierowca niebieskiej skody trafił nieprzytomny do szpitala, a auto z pewnością nie będzie się nadawać do dalszego użytku. Państwowy mercedes wyszedł z wypadku w lepszym stanie, ale jego pasażerowie i tak zostali przetransportowani do szpitala.

