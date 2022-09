Wypadek z hulajnogą w Zielonej Górze. Pieszy nie miał szans

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych, znajdującym się na drodze rowerowej w Zielonej Górze. W godzinach wieczornych przy ulicy Wojska Polskiego piesza niespodziewanie skręciła na przejście dla pieszych, nie upewniając się wcześniej, czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę. Gdy weszła na pasy, uderzyła w nią kobieta poruszająca się hulajnogą elektryczną. Kierująca nie miała szans, by zareagować i uniknąć zderzenia. W wyniku wypadku kobieta uderzyła głową o asfalt. Trafiła do szpitala ze złamaniem kości. Ze względu na stopień odniesionych obrażeń sprawa została zakwalifikowana jako wypadek drogowy i trafiła do sądu. Policja apeluje o rozwagę zarówno do pieszych, jak i użytkowników hulajnóg. Przypomina, że pieszy, nawet jeśli posiada pierwszeństwo, powinien wziąć pod uwagę, że nie ma szans w zderzeniu z samochodem czy hulajnogą. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Lubuska Policja udostępniła nagranie przestrodze.