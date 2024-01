Wypadek wojskowej ciężarówki. Nowe informacje ws. rannych żołnierzy

Pojazd wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Jedenastu pasażerów trafiło do szpitali. Na miejsce wezwano dwa śmigłowce LPR. Jeden poleciał do szpitala w Białymstoku, drugi do Siedlec. Resztę poszkodowanych karetki rozwiozły do szpitali w Hajnówce i Bielsku Podlaskim.