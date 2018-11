Wypadek w Sosnowcu. 18-letnia motocyklistka w szpitalu

W Sosnowcu zderzyły się ze sobą dwa motocykle. 18-letnia motocyklistka doprowadziła do wypadku podczas zawracania. Jeden z pojazdów stanął w ogniu.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-letnia motocyklistka, w wyniku nieprawidłowego wykonywania manewru zawracania, doprowadziła do zderzenia z innym motocyklistą. Na skutek uszkodzenia zbiornika z paliwem jeden z motocykli zapalił się. 18-latka została przewieziona do szpitala w Sosnowcu, z kolei motocyklista do lecznicy w Jaworznie. Oboje byli przytomni – powiedział w rozmowie z portalem twojezaglebie.pl podisnp. Mariusz Łabędzki z KMP w Sosnowcu.