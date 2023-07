Wypadek w rosyjskim obiekcie jądrowym. Ponad 100 osób w szpitalu

Jak podają rosyjskie media, w tym stacja E1.RU, w Nowouralsku w zakładzie "Rosatom" doszło do rozhermetyzowania jednej z butli ze zubożonym sześciofluorkiem uranu o objętości 1 m3. Nowouralsk położony jest w głębi Rosji, na północ od Czelabińska. To miasto zamknięte, którym w całości zarządza Federalna Agencja Energii Atomowej Rosatom. To tam znajduje się przedsiębiorstwo, które jest światowym liderem w separacji izotopów uranu.