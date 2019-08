Wypadek w Pacanowie. Trzy ciężarówki zderzyły się na drodze krajowej nr 73

Do zderzenia trzech ciężarówek doszło w środę rano na drodze krajowej nr 73 w Pacanowie (woj. świętokrzyskie). Ranny jest jeden z kierowców. Na drodze policja wprowadziła ruch wahadłowy.

Do zderzenia doszło w środę o godz. 6.00 rano w Pacanowie. "Na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 73, gdzie przejazd ograniczony jest do jednego pasa i regulowany światłami, na śliskiej nawierzchni po deszczu, doszło do najechania na siebie trzech pojazdów ciężarowych z naczepami" - informuje portal.