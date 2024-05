Wypadek w Olsztynie. "Całe szczęście ciężarówka nie była załadowana"

- Z informacji, jakie otrzymujemy, jest za wcześnie, żeby postawić diagnozę co do wszystkich tych osób poszkodowanych. Natomiast wiemy, że część z nich jest na tyle mocno poszkodowana, że możemy to zdarzenie kwalifikować jako wypadek samochodowy, natomiast rozważyć też możliwość kwalifikowania jako doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym - informuje policjant.